Kuivõrd on sarnane oma tiimi inimeste otsimine ja endale elupartneri otsimine? Kui palju tuleb konna musitada, et ta printsiks muutuks? On see üldse võimalik? Muuhulgas põikame põgusalt vanasse heasse teemasse: kas kõik inimesed otsivad tegelikult partnerit, kes meenutaks neile nende vanemaid?