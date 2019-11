5 harjumust, millega partneri eemale peletad

Psühholoog Guy Winch toob välja 5 käitumisviisi, mille süvenedes peletad partneri kiiresti minema.

Pidev kriitika

Eduka suhtluse kuldreegel on 80 protsenti positiivset või neutraalset sisendust ning 20 protsenti kriitikat või suunamist. Paljudel paaridel on need numbrid aga vastupidi. Kui üks osapool pidevalt kritiseerib, eriti pisiasjade üle, hakkab teine partner peagi tundma, et ei tee kunagi midagi õigesti ning seetõttu hakkab ta emotsionaalselt eemale tõmbuma.

Ebavõrdsed vestlusoskused

Kui üks partner on järjepidevalt parem argumenteerija, annab see talle konfliktides ebavõrdse eelise. Teine, kes oma seisukohta nii osavalt väljendada ei oska, jääb vaidlustes tõenäoliselt kaotajaks, isegi juhul, kui tal õigus on. Ajapikku õpib see partner, et ei ole mõtet üldse midagi teemaks võtta, sest nagunii ta kaotab, seega sulgub ta endasse ja tõmbub partnerist eemale.

Empaatia puudumine emotsionaalse stressi olukorras

Suhtele mõjub hävitavalt, kui üks partneritest kogeb parasjagu emotsionaalset stressi, kuid kaaslane ei suuda seda mõista ega talle kaasa tunda. Partner peaks ju olema see inimene, kellele me igas olukorras toetuda saame, aga kui me seda toetust ei saa ega saa, tõmbub emotsionaalselt hüljatud partner eemale ja hakkab tõenäoliselt otsima inimest, kes suudaks tema emotsionaalsete vajaduste eest hoolt kanda.

Oluliste probleemide ignoreerimine

Ühest küljest on palju probleeme omaette probleem, aga nende ignoreerimine, kui partner need jutuks võtab, tekitab tähtsusetu ja mõttetu enesetunde. Sage näide on see, kui üks partneritest tunneb intiimsusest puudu, aga kui sellest välja ei tehta, lõppeb seegi tõenäoliselt uue kaaslase leidmisega, kes puuduolevat pakuks.

Nutisõltuvus

Moodsa suhte katk on pidevalt oma telefoni- või arvutiekraanis kinni olemine, mis tähendab, et me ei pööra enam oma partnerile piisavalt tähelepanu. See tähendab oma seadmes passimist näiteks ühise õhtusöögi ajal, koos filmi vaadates, keset vestlust või isegi intiimsetel hetkedel. See aga mõjub partneri meeleolule ja suhterahulolule väga laastavalt.