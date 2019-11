Kuninganna stiili- ja ilunipid: mängus on ka džinn!

Angela Kelly on kuninganna ametlik rätsep ja riietaja ning pajatab oma peagi ilmuvas raamatus «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» moekaid lugusid oma ülemusest.

Kes loodab nüüd õnnetuid moefopaasid eest leida või vürtsikaid saladusi avastada, peab pettuma. Selles raamatus on pilguheit kuninglikule argipäevale moeprismast lähtudes, ehkki naljakate vahepaladega. Raamat ilmub kuninganna loal, kirjutab Stylebook.

Kuninganna Elizabeth II (2013) FOTO: Kirsty Wigglesworth/AP

Nii on memuaarides toodud ära, et kuningannna kingad pitsitavad väga harva ja selle eest kandvat hoolt just assistent Kelly: «Kuningannal on iseenda jaoks väga vähe aega ja kuna meil on sama kinganumber, siis on mõistlik, et ma kannan tema jaoks kingad sisse.» See ei ole aga reipa monarhi ainuke stiilitrikk.

Elizabeth II sundimatu stiil

Seda, et kuninganna kunagi majast käekotita ei lahku, et tema juuksed trotsivad nii tormi kui vihma, et ta kuninglikku pead ehib aeg-ajalt eriskummaline kübar ja et tal pole hirmu erksate värvide ees, pole suur uudis.

Kuninganna Elizabeth II (1977) FOTO: Rights Managed/ Illustrated London News Ltd/Mar

Lisaks on antud huvitav iluvihje, et Elizabeth II kulmud on tema valgetest juustest alati kaks varjundit tumedamaks värvitud, et jätta vaba ja eelkõige nooruslik mulje. Briti Telegraphi stiilieksperdi sõnul kannavad just taolised väiksed ilunipid hoolt selle eest, miks daam mõjub endiselt nii värske ja pulbitsevana.

Elizabeth II ja Edinburghi hertsog kuninganna 90. sünnipäeval (2016) FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/Press Association Images

Koos tugeva huulevärvi ja klassikalise föönisoenguga seisneb stiiliekspertide sõnul kuninganna hea stiili saladus eelkõige selles, et ta teab täpselt, mis talle sobib. Ja assistent Kelly sõnul rõhutab ta seda oma erksate rõivakomplektidega.

Kuninganna Elizabeth II (2013). FOTO: ARTHUR EDWARDS/AFP

Väikse ekstsentrikugeeniga on tema kuninglikku kõrgust samuti õnnistatud: nimelt laseb ta oma ehted džinni ja tooniku seguga läikima poleerida.

Daily Sketch Coronationi esikaas (1953) FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library