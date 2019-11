Aga miks sa siis ikkagi oled IKKA VEEL vallaline??!?

Psühholoog Bella DePaulo meelest on see küsimus sama kohatu kui näiteks küsida ülekaaluliselt naiselt, millal ta beebi sünnib. Tihti saadab seda küsimust teatav üleolek või koguni haletsus, sest vallaliseks olemisel oleks justkui midagi viga. Keegi aga ei küsi abielus inimestelt, miks nemad IKKA VEEL abielus on. Ehk on aeg?

Statistikauuringud näitavad, et üha enam on tõusmas vallaliste inimeste osakaal, kuid sellest hoolimata saadab seda negatiivne stereotüüp. Tegelikult ei ole mingit põhjust seda halvustada ning suhtestaatuse kohta saab küsida ka täiesti siira uudishimu ja avatud meelega toonil.

Kuidas aga toime tulla olukorras, kui keegi tungib sinu suhtestaatusesse täiesti kutsumata sisse? DePaulo soovitab valida oma vastus vastavalt olukorrale - kui see lubab, saad loominguliselt vastu nähvata.

«Miks sa kunagi abielus pole olnud?» - «Miks sina kunagi raamatupidaja pole olnud?»

«Miks sa abielus pole?» - «Miks sa jõulukuusk pole?»

«Millal sa abiellud?» - «Millal sina viimati seksisid?»

«Kas sa kavatsed ikka kunagi abielluda?» - «Kui ma koomasse langen ja täiesti teise inimesena ärkan.»

Alati võib küsida ka lihtsalt, et miks sellist asja üldse küsitakse, kuid see läheb pigem teise kategooria alla. Sellisel juhul võid lihtsalt öelda, et sulle meeldib niimoodi praegu rohkem või sinu tähelepanu on hetkel muudel asjadel ning suhe lihtsalt ei mahu sinu plaanidesse. DePaulo ei soovita kindlasti minna kaasa selle küsimuse etteheitva tooniga ning hakata ka vastuseid andes endale etteheiteid tegema stiilis «Ma pole piisavalt ilus/tark/rikas/noor/seksikas.»