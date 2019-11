Miks iga spordisõber peaks kakao oma menüüsse lisama

100 grammi kohta annab kakao tervelt 23 grammi proteiini. Pärast treeningut või väikse vahepalana on kakao ideaalne täiendus toidusedelis. Paljast kakaopulbrit poleks just meeldiv tarbida, aga proteiinijoogis või kohupiimaga segatuna toimib ta hästi.

Kakaooad sisaldavad hulgaliselt sekundaarseid taimseid toimeaineid, nende hulgas ka polüfenoolide hulka kuuluvaid flavonoide. Need mõjuvad hästi vererõhule ja kaitsevad seega veresooni. Lisaks on kakaopulbris palju antioksüdante, mis kaitsevad keharakke vabade radikaalide eest. Vabad radikaalid tekivad nii ainevahetuse kõrvalproduktidena kui ka keskkonna, suitsetamise ja ülemäärase alkoholitarbimise tagajärjel.

Kakaopulber sisaldab saja grammi kohta 483 milligrammi magneesiumi. See mineraalaine osaleb kõigis ainevahetusega seotud reaktsioonides. Kui rakkudes on liiga vähe magneesiumi, siis on kehal vähe energiat. Lisaks reguleerib magneesium lihaste kokkutõmbumist ja lõtvumist — seega on see just sportlastele ülimalt vajalik.