5 halba kohtingunõuannet, mille järgimine peaks jääma eilsesse päeva

Psühhiaater Gwendolyn Seidman tutvustav viit ikka veel päevakajalist, kuid ajast ja arust kohtinguteemalist nõuannet, mille võiksid kohe ära unustada.

Halb nõuanne number 1: Sa tunned õige inimese KOHE ära!

Seda mõnevõrra lohutavat elutarkust armastatakse ikka ja jälle korrata - kuidagi maagiliselt tunend sa õige inimese ära juba esimesest silmkontaktist. Paraku on teadusuuringud siiski tõestanud, et sellist maagiat ei eksisteeri.

Psühholoog Paul Eastwick uuris selle väite paikapidavust paaridega, kellel paluti meenutada, mida nad oma suhte arenedes partneri vastu tundsid ning lühidalt öeldes selgus suhte kestvus ikkagi mõne aja jooksul, sõltumata esmakohtumisel vallanud tunnetest.

Mida aga arvata esimese silmapilgu armastusest? Uuringute kohaselt usuvad paljud inimesed, et on seda kogenud, kuid teaduslik taust on hoopis see, et mida inimesed peavad armastuseks esimesest silmapilgust on hoopis keha füüsiline reaktsioon partneri atraktiivsusele ehk iha.

Halb nõuanne number 2: Kui sa kellestki huvitatud oled, mängi raskesti kättesaadavat!

Seda ei korda ainult sõbrad, see iganenud killuke on paljudes suhteabiraamatuteski kirjas. Selle strateegia kohaselt on mehed huvitatud «asjadest», mida nad ei saa kohe kätte, seega peaks naine käituma ükskõikselt mehe suhtes, kellest ta huvitatud on. Eirama näiteks tema kõnesid või teesklema, et ta on hõivatud, kui mees teda välja kutsub.

Teadusuuringud lükkavad aga taas kord selle ümber: on tõsi, et inimestele meeldivad rohkem need, kes on valivad oma kohtingukaaslaste hulgas, kuid siin on oluline «aga». See ei tähenda sihilikku ignoreerimist, sest inimesed reageerivad positiivselt ikkagi nendele, kes oma huvi välja näitavad. Mõtle selle peale, et sa ei viitsiks ju ise ka aega raisata kellegi peale, kes on väidetavalt liiga hõivatud, et sinuga kas või kohvile minna.

Halb nõuanne number 3: Anna endast parim, aga ainult seni, kuni suhe kindel on!

See nõuanne näeb kliiniselt kuivalt ette, et kohtingute ainus eesmärk on endale partner garanteerida. Mõni kohtingusait soovitab esimeste kuude jooksul üldse mitte jagada isiklikke kogemusi ja seisukohti, et meest mitte minema hirmutada, kuid see harjutab sisse omaette hoidmise mustri ning suhe kujuneb parimal juhul lihtsalt pealiskaudseks. Eriti oluline on meeles pidada, et head kombed ei peaks kuskile kaduma ka pärast seda, kui suhe kindel on.

Halb nõuanne number 4: Vastandid tõmbuvad, nii et otsi endale keegi, kes on sinust täiesti erinev!

Ka selle müüdi lükkab ümber järjest enam teadusuuringuid, mis kinnitavad, et inimesi tõmbab eelistatult ikkagi endale sarnaneva poole. Sarnastel inimestel esineb suhtes ka vähem konflikte, mis tagab sujuvama ja kindlama suhte. Muidugi on ka olukordi, kus meid võlub keegi, kes on meie täielik vastand. Näiteks, kui sina oled hästi kaalutlev ja konservatiivne, võib sind erutada mees, kes on spontaanne ja ettearvamatu. Uuringud näitavad aga, et sellised vastuolud võivad meid küll alguses meelitada, kuid lõpuks saab neist ikkagi konfliktide põhjus. Seega lühiajalises perspektiivis see toimib, kuid pikaajalise suhte võtmes mitte.

Halb nõuanne number 5: Kohtingusaitidelt ja -äppidest leiab ainult valetajaid ja veidrikke!

Paljud usuvad, et veebi vahendusel ainult valetatakse - küll vanuse, välimuse ja iseloomu kohta. Uuringud näitavad aga, et ägedaid valetajaid tuleb harva ette, sest siirate kavatsustega inimesed teavad niigi, et kui hakkavad kellegagi lähemalt tuttavamaks saama, tuleb nagunii kõik välja.