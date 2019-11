Kas ka sina otsid armastust kõikidest valedest kohtadest?

Western Sydney Ülikooli teadlane Peter Jonason uuris oma kolleegidega lähemalt, kuidas inimesed endale partnerit otsida. Neil oli kolm eesmärki: uurida välja, kust otsitakse endale lühemaks ajaks ja kust pikemaks ajaks kaaslasi; kuidas on seotud iseloomujooned otsingukohtade eelistusega ja kas on soolisi erinevusi tutvumiskohtade vahel.

Tuli välja, et lühiseikluste otsinguid kannustas nartsissistlik iseloom. Lisaks tuli välja, et mehed leidist just pulmadest edukamalt üheöösuhteid kui naised. Iseloomuküsitluse abil tehti ka kindlaks, et nartsissistlikud inimesed eelistavad pigem pulma, loengut ja randa ühekordse seikluse leidmiseks. Küll aga otsivad just psühhopaatiale kalduvad inimesed pulmadest just pikaajalist kaaslast. Kui sa ei taha riskida Tumeda Triaadiga, käi aga vabatahtlikuks - sinna ei kipu neist ükski.