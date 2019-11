Suurepärase seksi 9 saladust - proovi juba täna!

Sellegipoolest võivad needsamad seksuaalselt kauged isikud nautida omavahel suurepärast seksi. Vähemalt nii väidab kolumnist ja suhteekspert Michael Castleman. Vaja läheb ainult funktsioneerivat suhet ja järgnevaid üheksat põhikomponenti.

Aja end vormi!

Võib-olla sa ei tule kohe selle pealegi, miks see seksi jaoks oluline on. Tegelikult tõstab füüsiline aktiivsus sinu libiidot ja tervislik eluviis suurendab ka kogetud naudingut. Vahet pole mida sa täpsemalt teed, peaasi et see toimib: käi näiteks iga päev jalutamas või sörkimas, väldi rämpstoitu ning tarbi küllalt värskeid köögi- ja puuvilju, püsi tervislikus kaalus, piira suitsetamist ja alkoholiga tarbimist ning ära kunagi seksi purjus peaga! Suurepärane seks lihtsalt nõuab tugevat südant ja head vereringet. Lisaks sellele elad ka kauem, et veelgi rohkem seksi nautida.

Masturbeeri regulaarselt!

Vana tõde: kui sa ise ei oska end rahuldada, ära eelda, et keegi teine oskab. Sooloseks ei ole mitte ainult nauditav, vaid aitab sul ka iseennast paremini tundma õppida, et teaksid partnerile täpselt öelda, mis sulle meeldib ja mis mitte.

Hinda ehtsat nõusolekut!

Suurepärase seksi järgmine alustala on mõlemapoolne aus ja ehe nõusolek, mida andes ei tunne kumbki osapool end ühelgi viisil survestatuna. Kui emb-kumb partneritest seksib, kuigi tegelikult seda eriti ei taha, pole see lõppkokkuvõttes kummagi jaoks kuigi nauditav ettevõtmine.

Puuduta igalt poolt - õrnalt!

Ilmselt oled pornofilmides näinud, et mehed käivad naistega üldjuhul üsna karmilt ringi. Unustage ära! Kui see pole just osake BDSM-i teemalisest õhtust, ole pigem õrn. Nahas on kahte moodi puutetundlikke närvilõpmeid; ühed tuvastavad valu ja teised naudingut. Kui puudutusele reageerivad valunärvid, vallanduvad kehas stressihormoonid, mis pärsivad iha ja erutatust.

Õpetage üksteist!

Paljud inimesed kipuvad arvama, et sellest hetkest alates, kui huuled suudluseks kokku põimite, valdab nende partnerit täielik selgeltnägemisvõime ning ta teab täpselt, mida sa tahad ilma ühegi sõnata. Paraku see nii siiski ei ole ning kui sul on kindlad eelistused, siis tuleb ise need partnerile teatavaks teha. Seda võid teha nii verbaalsete juhiste näol kui ka sensuaalsete naudinguhäälitsuste kaudu.

Märg, märg ja veel kord märg!

Kiputakse arvama, et kuivust esineb vaid menopausiealistel naistel. Tegelikult võib kuivust esineda ükskõik millises eas ning ükskõik millistes olukordades. Mehed kipuvad arvama, et kui naine ei ole märg, ei ole ta erutunud ega taha seksida, kuid see ei vasta alati tõele. Kui loomulikust libestist jääb puudu, siis kasutage abivahendeid ja seks on kohe palju parem!

Võta ja anna!

Liiga paljud inimesed arvavad, et seks võrdub vaginaalse penetratsiooniga. Tegelikult naudivad paljud ka oraalseksi või muidki variatsioone. Ole põhjalikum ning anna partnerile teada, mis sind kõige rohkem rahuldab. Ära aga jäta teda unarusse!

Ole uudsusele avatud!

Miks on hotellis seksimine põnevam kui kodus? Sest see asub väljaspool igapäevarutiini. Seksi elavdamisekse ei ole aga vaja tingimata kodust välja minna. Proovige uusi asendeid, kasutage mänguasju, seksige kodus toas või mööbliesemel, mida te varem kasutanud pole. Võimalused on lõputud!

Nautige fantaasiaid!