3 põhjust, miks seks läheb vanusega aina paremaks

Uuringud kinnitavad: seks muutub vanusega järjest paremaks. Nii näiteks andsid veebisaidil IllicitEncounters.com 37 protsenti naistest ja 34 protsenti meestest teada, et just 40ndad olevat kõige parem iga armurõõmudeks.

Uringust võttis osa kokku 828 inimest. Uuringu koostajad ütlesid: «20aastased seksivad küll palju, aga 40aastased naudivad seda ka tegelikult.» Asi olevat eelkõige selles, et 40aastastel on vähem komplekse ja rohkem kogemusi, vahendab Freundin.

Üle 40aastased on enesekindlamad

Nad teavad täpselt, mida nad tahavad, ei häbene iga võimalikku heli ega liigutust, mis kaasnevad seksiga, ja põevad vaevu oma väikse tselluliidi või paari kortsu pärast, ning nad tunnevad vähem hirmu altvedamise pärast, sõnab paarinõustaja Tara Saglio. See ongi see, mis laseb vabalt võtta ja seetõttu on seks palju parem.

Kaasade seks on parem

Muidugi on ilus, kui inimesed magavad teineteisega esimest korda. Lõhn, tunne nahal, seks ise: kõik on uus ja erutav. Aga kui sa elad juba pikemat aega kellegagi koos, mis on vanusega tõenäolisem, siis lisandub midagi otsustavat, mis seksi selgelt paremaks teeb: pühendunud armastus. Pealegi tead sa täpselt, mida nii sina kui su partner tahate. Te ei pea oma fantaasiaid varjama ja teil on lihtsam ennast lõdvaks lasta.

Vanemad naised saavad paremini/kergemini/kiiremini orgasmi