Suusaässad Allar Levandi ja Ago Markvardt tegid ootamatu hüppe

Moemaailmas on üllatamine sage temp, aga harva õnnestub rahvast sedavõrd kärmelt kaasa elama panna nagu see suusaässadel korda läks. Donna Nordica tuliuus kollektsioon kandis nime Suusabaasis on tantsupidu. Legendaarne hittlugu ja suusad seljas tantsu löövad Allar ja Ago tekitasid hetkega hea tuju. Sportlastel oli laval ka oma asi ajada – mõlemad kandsid taaskasutusprojektina valminud bambuspuuvillasärke Donna Nordica uuest sarjast hunt on.