Kuidas olla kindel, et oled leidnud selle ÜHE JA ÕIGE? Matemaatika tuleb appi!

Kehvad kohtingud on täielik agoonia, mistõttu on oluline ära tabada see hetk, kui võid kohtamise lõpetada ning sobivaimale kandidaadile pühenduda. Kui sa valid ta välja liiga vara, siis võid oma šansid ruttu kinni panna. Kui ootad liiga kaua, leiab sinu ideaalne kaaslane kellegi teise. Seega, esimesele pole tarvis «jah» öelda, kuid surmani ei tasu ka oodata. Kui palju peaks siis kohtamas käima, et õigeim inimene leida?

Matemaatikas on optimaalse peatuse teooria, mis püüab leida vastust küsimusele: kui sul on suur valik paljude asjade seast, siis kuidas optimeerida oma valikut nii, et teeksid parima otsuse samal ajal kõikidest variantidest mitte kõike teades?

Saa tuttavaks 37 protsendi reegliga!

See reegel näeb ette, et enne valima hakkamist peaksid pisut vaatlusega teelema. Kasuta esimest 37 protsenti oma kandidaatidest selleks, et määrata, mida sa täpselt tahad. See tähendab ka, et ära selle hulga sisse mahtuvaid kandidaate küll vali.

Teiseks peaksid oma valimi suuruse määrama. Elukaaslase valikul on seda raske piirata, sest tegelikult ei tea keegi meist, kui paljude inimestega meil klapp olema saab. Nii et lihtsalt oleta.

Oletame, et soovid järgmise 10 aasta jooksul kaaslase leida ning käid igal aastal kolme inimesega väljas. See teeb kokku 30 inimest. Optimaalse peatuse teooria ütleb, et esimesed 10 inimest on katsefaas (umbest 37%) ning neile sa pühenduma ei peaks. Neile järgneval kolmel aastal peaksid hakkama kindlalt paika panema, mida sa partnerilt ootad ja see ongi sinu stardiplatvorm. Pärast seda vali esimene inimene, kes on igas mõttes parem kui kõik need, kellega sa enne väljas käisid ja pühendu! Tema on tõenäoliselt sinu parim valik.

Tõenäosuse puhul pole garantiisid, seega on igati võimalik, et sinu ideaalkaaslane satub selle 37 protsendi sisse ja reeglist kinni pidades läinud ta ongi. Samas on see iseenesest mugav strateegia kohtingute planeerimiseks, kui sul on tõsised kavatsused. Kui sa planeerid praegu hoopis selle 37 protsendi sekka tuuseldama minna, siis võta teadmiseks, et selle reegli toimimiseks ei tohi sa minna tagasi kellegi juurde, kes katsefaasi sisse jäid.