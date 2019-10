Truudust murdnud mees: afäär on suurepärane vahend abieluprobleemide lahendamiseks!

Täpsema loo petmise ajendist rääkis news.com.au-le 14 aastat abielus olnud ja kolme lapse isa Allan. Mees tunnistas, et tema on abielus olles kolm korda petnud ning viimane kord oligi naisega, kellega ta nüüd abielus on. Naine ise pettis ka oma tollast abikaasat.

Enne petmist püüdis Allan oma abieluprobleeme lahendada.

«Ma püüdsin oma naisega rääkida, aga ta ei tahtnud midagi muuta. Me olime lahku kasvanud ja temale ei meeldinud seks ning meil olid lihtsalt erinevad eesmärgid elus,» räägib ta.

Allan ei tahtnud lahutada, kuna lootis, et abielust saab ikka asja.

«Ma lootsin, et asjad lahenevad ja afäär oli lihtsalt viis, kuidas aega võita. Ma sain selle abil oma vajadused rahuldada ning samal ajal tegeleda oma abieluga.»

Esimese afääri ajal tundis Allan, et tema enesekindlus hakkab tagasi tulema.

«Tundsin, et naised peavad mind ikkagi atraktiivseks ja et mul on midagi neile pakkuda. Abielumehena polnud ma seda ammu tundnud. Paljud sõbrad, kellega ma sellest rääkinud olen, ütlevad ka, et tunnevad end abielus hooletusse jäetuna ning afäär on võimalus oma elu üle kontroll tagasi haarata.»

Allan tunnistab, et ta ei tundnud afääri ajal kunagi süümepiinu ning arvab, et nende puudus kõneleb lihtsalt abielu viletsast seisundist.

«Kui ma oleks vahele jäänud ja mu abielu oleks sellepärast lõppenud, ei oleks mul kuigi kahju olnud. Ma ei arva, et afäär oli halb asi. Ma olen oma uue naisega palju õnnelikum ja ka meie mõlema eksabikaasad on palju õnnelikumad. Neli inimest on nüüd õnnelikumad, nii et kuidas saab see halb olla. Kui sa ei ole oma suhtes täiesti õnnelik, siis ehk aitab afäär sul haljama jahimaa avastada,» julgustab Allan kõiki oma ebatavalist lahendust rakendama.

Seksuoloog ja paarinõustaja Tammy Nelson kommenteerib, et mehed petavad üldjuhul kahel põhjusel: suhte värskendamiseks või lahku minemiseks.

«Värskendamiseks petetakse siis, kui abielu on mandunud ja üks partner teise unarusse jätnud. Unarusse jäetud partner petab, et abielu natuke raputada. Nad ei taha lahku minna, nad tahavad lihtsalt oma partneri tähelepanu,» selgitab ta. «Lahkuminek räägiv iseenda eest: mees petab arvates, et see on lihtne viis lahku minna. Mõni isegi ei teadvusta endale, et tahavad lahku minna, kuni leiavad end salasuhtest.»

Samuti avaldab Nelson, et mehed petavad tihti selleks, et oma abielu säästa. «Neil on kodus tegelikult palju toredaid asju, aga üks oluline asi on puudu. Olgu selleks seks või hea seks või kas või enesehinnang. Nad arvavad, et saavad puuduoleva kõrvalt ning selleks pole tarvis oma naist ja perekonda maha jätta.»