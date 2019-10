Kõige populaarsem aastavahetuse linnareisi sihtkoht on Rooma

Reisibüroo statistikast nähtub, et nõudlus lühipuhkuste vastu kasvab. «Populaarsuse taga on kiire võimalus lühipuhkuseks ning soov teha ka aastavahetusel midagi põnevat ja rutiinist erinevat. Nädalalõpp mõnes Euroopa linnas on mõistlik valik neile, kel ei ole võimalik nädalat vabaks võtta, küll aga päev või paar, sest reisiaega jääb ka nädalavahetus, mis on enamusel juba niikuinii vaba,» selgitas Go Traveli turundusjuht Epp Piir-Riikoja. «Üha enam soovitakse ära minna pühade ajal, näiteks aastavahetusel, mil Euroopa suurlinnades on parem kliima ja võimsad ilutulestikud.»