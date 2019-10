Kuus õhtust vahepala, mis ei tekita süümepiinu

Jäta purgimais sinnapaika ja valmista ise maisist mõni roog. See aitab reguleerida kolesteroolitaset ja takistab rasvaladestumist. Kui su lõunasöök oli kaloririkas, on mais ideaalne õhtune saatja.

Figuurisõbralikud ja kalorivaesed: kui nektariinid on niigi su lemmikud, tasub rõõmustada, sest need puuviljad on kaaliumirikkad ja tänu sellele aitavad veetustada ning soodustada seedimist. Suur kiudainete osakaal paneb ainevahetuse kiiremini tööle ja on abiks rasvapõletamisel.