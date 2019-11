Miks süüa mahetoitu ja kuidas seda eristada?

«Eestlaste toitumisharjumused on viimaste aastate jooksul märgatavalt muutunud ning inimesed kulutavad varasemast rohkem aega ja raha endale meelepäraste toodete leidmiseks. Perede arv, kes peab mahetoidu tarbimist toitumise jaoks oluliseks, on kasvanud. 52% uuringule vastanutest [Danonki ja uuringufirma Norstati koostöös Balti riikides läbi viidud uuringus osales 3000 inimest vanuses 18–74 eluaastat] on viimase kahe kuu jooksul mahetoitu ostnud ning 40% tarbib seda enda sõnul regulaarselt,» ütles sotsioloog ja toidublogija Pille Petersoo toimunud mahetoidu üritusel.​

Teisalt selgus Danonki ja uuringufirma Norstati koostöös läbiviidud uuringust, et 70% vastanute hinnangul on neil mahetoidu kohta liiga vähe informatsiooni — puudub muuhulgas teadmine, kuidas seda eristada, kust osta ja miks tarbida.

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann selgitas, et mahetoit on toodetud loodushoidlikul viisil, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja taastuvatel ressurssidel — ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid ega mineraalväetisi. Töödeldud mahetoidus on vähemalt 95% mahedaid põllumajanduslikke koostisosi ja valdavalt looduslikke lisa- ja abiaineid.

Toitumisnõustaja Sandra Tamme sõnul on mahetoidus rohkem toitaineid ja see on tervist toetavam. «Eriti peaksid mahetoodete tarbimise peale mõtlema lapsed, rasedad, imetavad emad ja raskeid haigusi põdevad inimesed. Aga ka kõik, kes soovivad oma menüüs teadlikult vähendada toidust saadavate mürkide osakaalu.»

Uuringust selgus ka, et pisut alla poole eestlastest (47%) teavad, et vaid Euroopa Liidu mahetoote logo kinnitab, et tegemist on sertifitseeritud mahetootega, mis vastab EL-i nõuetele ja seda märki on mahetoidu müümisel kohustuslik kasutada.

Peetsmanni sõnul ei ole mahetoote puhul oluline ainult märgistus, vaid ka tootmisnõuded. «Mahetoidus ei tohi olla pestitsiidide jääke ning see on vaba sünteetilistest E-ainetest, GMO-st, antibiootikumijääkidest ja hormoonidest.»