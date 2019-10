Suhteterapeudid räägivad: kõige hullemad asjad, mida nad nõustamisel kuulnud on

Huffposti vahendusel jagavad USA suhtenõustajad kõige ebameeldivamaid ülestunnistusi, mida nad abielunõustamisel kuulnud on.

«Ma petsin sind, sest olid selle ära teeninud.»

«Selle paari abielu oli täielikus kriisis ning mees oli ka truudust murdnud. Sellest saab üle, kuid eelduseks on, et petja kahetseb oma tegu. See mees ei kahetsenud midagi. Kui tema naine ütles talle, et tahab mõista, miks mees seda tegi, teatas mees, et naine oli selle ära teeninud. Püüdsin talle selgitada, et mitte keegi ei ole seda ära teeninud, kuid teda ei huvitanud see üldse. Igal kohtumisel jäi ta endale kindlaks ega kuulanud ei mind ega oma naist. Neil oli mitu väikest last, sealhulgas kaksikud. Ma ei tea, mis neist sai,» räägib Arkansases töötav abielunõustaja Becky Whetstone.

«Kulutasin tuhandeid dollareid stripparitele.»

Floridas tegutsev psühhoterapeut Marni Feuerman räägib, et on täiesti tavaline pöörduda nõustaja poole truudusetuse pärast. «Üldjuhul on see täiesti klišeeline: lühike afäär kolleegi või eksiga. Aga mõnikord kuuleb tõesti jubedat lugu. Näiteks oli mul üks paar, kus mees oli kulutanud suure hulga oma pere säästudest stripiklubides ära. Võin öelda, et sellised asjad ei lõppe hästi.»

«Mul läks enne sinuga kohtumist palju paremini.»

«Ühe sessiooni ajal ütles naine oma mehele, et tal läks enne temaga kohtumist elus palju paremini. Mul hakkas endal nii ebamugav, sest ma nägin ka kohe mehe oleku muutust. Naine püüdis seda ümber sõnastada, kuid kahju oli tehtud. Meie sõnadel on suurem jõud, kui arvatagi oskame. Naise väide põrmustas mehe enesekindluse. See saatis talle sõnumi, et ta pole abielusse mingit lisaväärtust toonud. Tuleb meeles pidada, et oluline pole niivõrd see, mida me ütleme, vaid kuidas me seda ütleme,» räägib Miami psühhoterapeut Sara Elysée

«Ma vihkan sind.»

Terapeut Tina Tessina kirjeldab, et on seda väga tihti nõustamisel kuulnud. «Küll vihatakse üksteist, küll tahetakse lahutust, küll ähvardatakse ära minna, kuid harva mõeldakse seda tõsiselt. Selle eesmärk on pigem teisele haiget tagasi teha. Küll sõimatakse ja ähvardatakse. Miski sellest pole aga ratsionaalse taustaga. See on instinktiivne ja lihtsalt inetu. Esmalt tuleb olukord maha rahustada ning siis hakata päriselt omavahel suhtlema. Enamjaolt tuleb paaridele siiski meelde, et nad armastavad üksteist ja tahavad, et suhe edukas oleks. Need, kes lahutavadki, võtavad omandatud suhtlemisoskused uude suhtesse kaasa.»

«Ma olen Ashely Madisonis teise naisega vestelnud ja ma tahan temaga päriselt kohtuda.»

«Üks paar ütles, et tulid sellepärast, et neil on aususega probleeme. Mina eeldasin kohe afääri. Mees alustas juttu sellest, et on vestelnud Ashely Madisoni saidil ühe naisega, kellega ta kohtuda tahab. Küsisin tema abikaasalt, kas see ärritab teda, mille peale tema teatas, et ei tea, kas see läheb afääri alla, sest see naine oli tema ise. Mina olin igatahes väga segaduses. Abikaasa ka. Tuli välja, et nad olid sellel afäärisaidil kokku sattunud: mees oli kurtnud, et ei armasta enam oma naist ja naine oli öelnud, et tema mees on voodis igav. Mina soovitasin neil kohting ära teha,» meenutab paarinõustaja Tammy Nelson.

«Sa oled napakas.»

«Mind hämmastab alati, kui üks partner teist põhjendatult milleski kahtlustab, aga too üritab neile täielikku udu ajada ning panna uskuma, et probleem on ikka kahtlustajas. Tavaliselt öeldaksegi, et sa oled peast napakas ja mina ei ole teinud midagi, mida sa arvad. Tihtipeale on aga asjalood täiesti vastupidi,» räägib Becky Whetstone.

«Ma abiellusin sinuga haletsusest.»