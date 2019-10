Mis juhtub sinu kehaga, kui sa ei salli oma tööd?

Enne veel, kui taipad isegi, et viga on sinu töös, saadab keha sulle signaale, mida tasub tähele panna.

Sa ei saa magada

Paar rahutut ööd pole midagi hullu, kuid kui unetus paistab juba kroonilisi mõõtmeid omandavat, on see märk sellest, et sinu tööstress on muutunud mürgiseks. Üldjuhul ei tule uni kas üldse või ärkad keset ööd töömõtetega.

Sul tekivad peavalud

Lihased tõmbuvad keha kaitseks pingesse. Kui keha meelest on töökoht ohuallikas, lähevad tööl olles su lihased pingesse ning tekivadki kaela- ja peavalud, mis võivad migreenideks üle minna. Stressi füsioloogilised sümptomid avalduvad tihti just valu kujul.

Sul esineb üleüldist lihasvalu

Kui su töökoht on mürgine, on sul kogu aeg tunne, nagu võitleksid metsiku tiigriga. Ohtu tajudes ujutab su aju keha üle adrenaliini ja teiste stressihormoonidega. Pane ka tähele, kas kipud tööasjadega tegeledes näiteks hambaid kokku suruma.

Su vaimne tervis käib alla

Kui tööstress kasvab üle pea, võib see kaasa tuua ülesöömise ja depressiooni, mis omakorda langetavad sinu tervisenäitajaid veelgi. Samuti võib seda süvendada, kui koged töö juures ebavõrdset kohtlemist, mis ei ole iseenesestki hea näitaja.

Sa jääd tihedamini haigeks

Kui sul on iga natukese aja tagant külmetus kallal, mõtle järele, mis tundeid su töö sinus tekitab. Paljud uuringud on tõestanud, et krooniline stress nõrgestab immuunsüsteemi, mistõttu oledki haigustele vastuvõtlikum.

Sul kaob huvi seksi vastu

See, kuidas oma aega veedad, peegeldab su väärtushinnanguid. Kui töö tuleb sinuga koju kaasa, võib suhe kannatada. Ebatavaliselt kõrge tööstress kahandab seksihuvi nii meestel kui ka naistel. Teine tagajärg on see, et sul lihtsalt pole enam aega seksi jaoks.

Sa oled kogu aeg väsinud

See on selline väsimus, mida ei leevenda ükski uinak ega nädalavahetuse magamismaraton. Mürgine tööstress tekitab nõiaringi, kus tunned end kogu aeg justkui ülepeakaela tundmatus vees olevat, sest töötad liiga palju, ning see omakorda paneb sind veel rohkem töötama eksitavas lootuses veest välja saada.

Su seedimine läheb paigast

Seedehäired, kõhukinnisus ja puhitus on stressiga tugevalt seotud, sest stress mõjutab meie seedeelundkonda ja baktereid, mis omakorda mõjutab meie tuju.

Su isu muutub

Isud on seotud ajutegevusega. Tugevas stressiolukorras vallandab võitle-või-põgene instinkt adrenaliini, mis käsib kehal seedetegevus maha suruda, et keskenduda ohu eest pääsemisele. Pikaajalise stressi käes koguneb sinu kehasse aga kortisool, mis kasvatab isu ning võib panna sind toidust lohutust otsima.