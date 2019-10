Kahtlustad, et partner petab? Vihje peitub seal, kust sa poleks osanud otsidagi

Afääri otsivate inimeste tutvumissait Ashley Madison küsitles 1000 kasutajat, kel olid parasjagu abieluvälised suhted käsil, ning avastas hoopis, et 64 protsenti neist elab ka koduseinte vahel väga head seksuaalelu. Neist omakorda 40 protsenti tunnistas, et afäär tõstab nende libiidot nii palju, et nad suudavad ja tahavad kahe inimesega korraga magada. Mitte samal ajal muidugi.

Kolmandik tunnistas, et säilitavad ka kodus regulaarset seksielu, aga seda kattevarjuks, et partner midagi kahtlustama ei hakkaks ning usuks, et kõik on jätkuvalt hästi. Kokkuvõte? Kui seks kodus on järsku liiga hea, võib sinu partneril salasuhe olla. Kusjuures, ainult 22 protsenti tunnistas, et ütlevad armukesele, et seksivad ka oma püsipartneriga edasi.

Sama uuring paljastas veel ühe eripära: nimelt kummutab see ettekäände, mida paljud petjad kasutavad: «See juhtus ainult ühe korra, ma vannun!»

Tuleb tuttav ette? Tavaliselt ei ole tegu sugugi ühe korra, ega isegi mitte kahe või kolme korraga. Keskmiselt taipavad teadmatuses kobavad partnerid, et midagi toimub alles siis, kui nende kaaslane petab juba neljandat korda. Isegi, kui afäär tuleb ilmseks, läheb lahku vaid 15 protsenti paaridest.

Teine afääridega seotud klišee on, et partner leiab kellegi noorema ja seksikama, kuid seegi on vale - analoogne veebisait Victoria Milan küsitles 4000 kasutajat ning vaid kolmandik mehi ütles, et nende armuke on nende püsipartnerist noorem. Nii mehed kui naised tunnistasid, et armuke oli tegelikult vähem atraktiivne kui nende püsipartner, kuid seda kompenseeris armukese tähelepanelikkus, kuulamisoskus ning pühendumus ja üllataval kombel ka paremas vormis olemine.