5 märki, mis reedavad, et tegu on hea juuksuriga

Õigete riiete ja hea meigi kõrval on täiuslik soeng vast üks tähtsamaid, mille üle me oma väljanägemise juures mõtteid mõlgutame. Säravate juuste ja õige lõikuse nimel usaldame end oma juuksuri kätesse. Kui aga asi puudutab just selle õige juuksuri leidmist, siis on enamik läbi teinud nii mõnedki tõusud ja mõõnad.

Kui juuksuri märkmik on aegadest kirju, siis on see hea märk. Tuleb küll kauem järjekorra kättejõudmist oodata, kuid samas annab see märku, et su juuksur on kõrges hinnas ja paljud inimesed on tema tööga väga rahul, kirjutab Freundin.