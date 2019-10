«Pilvede all» täna õhtul: suured muutused Mari ja Indreku peres

Töökasvatus oli aastakümneid tagasi ehk rohkem au sees kui tänapäeval, kuid võimaluse korral teevad lapsed ikka tööd ja saavad selle eest rõõmuga tasu. Ruudi, kes vanemate firmas jõukohast tööd on saanud, avastab ühtäkki, et töö ikkagi murrab konti ja tegelikult on mitte millegi tegemine palju lihtsam ja mõnusam. Isale ütleb ta aga otse, et pärijana on firma ühel päeval nii ehk naa tema oma ja seega pole mõtet end kurnata ning jõukohase lihttööga taskuraha teenida.