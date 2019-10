Restoranide nädal kostitab kompostis küpsenud Lõuna-Eesti sibula ja küüslaugujäätisega

«Tallinna restoranide nädal on üheksa aasta vältel pakkunud ehedaid toiduelamusi üle 120 000 inimesele ning andnud tõuke ka teistele sarnastele toidunädalatele üle Eesti. See kõik on saanud võimalikuks vaid tänu teile, head restoranide kokad, abikokad, teenindajad ja juhid,» ütles avaüritusel Tallinna restoranide nädala eestvedaja Martin Breuer.