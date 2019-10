Selle küsimusega võid veel oma suhte päästa

Olukord on nõutuks tegev: sul on küll endiselt oma partneri vastu tunded, ent suhted on jäigastunud ja vaidlused lähevad kiiresti ülekäte. Nüüd aitab!

See küsimus võib su suhte päästa

Pere- ja abieluterapeut Esther Boykin usub, et on leidnud salaretsepti, kuidas oma suhet aidata, kirjutab Freundin. Esita partnerile küsimus: «Mida sul on minult vaja?»

Vajaduste defineerimine

Teadlikult õhku visatud küsimus, nagu usub Boykin, peaks ärgitama partnerit järele mõtlema. Küsimus on positiivne, jätab ruumi loovuseks ja aitab vajadusi määratleda. «Kui sa küsid oma partnerilt, mida ta sinu käest tegelikult vajab, siis tuleb tal selgusele jõuda oma ootustes nii sinu kui teie suhte osas,» sõnab Boykin. «Paarid mõtlevad kahjuks liiga harva selle üle järele, mida nad tegelikult vajavad, nad tunnevad ennast ainult õnnetuna.»

Selle küsimuse teine eelis on see, et tänu uuele (ja üllatavale) olukorrale pääsevad mõlemad tavapärasest ja sissetallatud vaidlusmustrist.

Rohkem tähelepanu? Rohkem vabadust? Rohkem ühist aega?