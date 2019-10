Uuring: kas arvad ära, mida vastuolulist on ühist vallalistel naistel ja abielus meestel?

Nimelt on käitumisteadlane Paul Dolan koos oma kolleegidega avastanud, et vallalised naised elavad kauem ja õnnelikumalt kui nende abielus suguõed.

Dolan selgitab, et abielus naistel tekivad suurema tõenäosusega füüsilised ja vaimsed haigused kui vallalistel naistel. Üldine pilt on ikkagi see, et mees läheb kaasapakitud koduse lõunaga tööle ning naine jääb koju, teeb kõigile süüa, toimetab lapsed riide ja kooli, koristab ja võib-olla peab veel ise ka tööle minema. Kui keegi kodus jääb haigeks, kes jookseb arstide vahet ja kõigi eest hoolt kannab? Ikka ema. Kaasaegne emadus näeb veel ette, et naisel on ikka kaks täiskohaga tööd, üks ettevõttes, kus ta töötab, ja teine kodus ning selline vastutusrikas topeltkoormus kiirendabki Dolani hinnangul vaimu ja keha kulumist.