Uus trend kohtingumaailmas: ebamugav kõrvaltvaatajale ning ohtlik sulle endale

Lihtsalt öeldes oled armunud valesse inimesse. Ta paistab tohutult tore, šarmantne, võluv ja armas, aga nii pea, kui nad on su ära võlunud, tulevad välja igasugused rohkem ja vähem nõmedad iseloomujooned ja harjumused, mis sind muidu kohe eemale peletaksid. Järsku kannab ta kolm nädalat järjest samu sokke või laseb sind kohtingutest üle, et hoopis oma sõpradega pubisse või jalkamängule minna. Sina aga kinnitad endale, et see on ühekordne asi. Ja nii kümmekond korda järjest.

Tõsiasi on lihtsalt see, et sa oled nii kinni jäänud esmakohtumise võluvasse muljesse, et otsid kaaslase halbadele kommetele õigustusi ja põhjendusi. Tegelikult oled lihtsalt sattunud jobu otsa, kes viitsis sinu nimel pingutada ainult seni, kuni suhe kindel oli. Selline inimene ei ole kindlasti sinu aega väärt ja ka sina pead olema enda suhtes aus ja teadvustama, et sul ei õnnestu teda muuta. Lehvita head aega ja leia endale keegi etem. Kui jääd sellesse suhtesse kinni, süveneb see õigustamine ajapikku aina enam - halvimal juhul õigustad lõpuks isegi seda, kui tüüp peaks sulle kallale tulema või sind verbaalselt ahistama hakkama. Ära oota nii kaua!