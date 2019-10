7 nõuannet naiselt, kes käis ühe aastaga sajal kohtingul

Holly käis väljas meestega, kellega ta kohtus veebis, igapäevatoimetusi tehes ja sõprade tuttavatega.

«Ma kohtusin nii väga toredate kui ka väga mittetoredate inimestega,» kirjeldab Martyn kogemust. «Kunagi ei tea ju, kellega kohtud, nii et mine lihtsalt kohale.»

Tema parim kohting? Endisest jalgpallurist ooperilauljaga, kes tegi naisele maitsva õhtusöögi pärast pikka ja väsitavat lendu.

«Punased roosid, punane vein ja isegi oranžid kašmiirsokid, mille ta mu külmetavate jalgade otsa tõmbas, samal ajal mulle laule lauldes,» meenutab Martyn.

Kõige hullem kohting? Martyni sõnul oli konkurents liiga tihe, aga üks meeldejäävamaid oli advokaadiga, kes esimese poole kohtingust ainult oma eksi kaalulangetusopist rääkis ning ega teine poolgi paremaks läinud.

«Ta väitis, et ta oskab mõtteid lugeda ja teab alati, kui teised temast mõtlevad ning kõige lõpuks teatas, et tal on sügav vaimne side emase hundiga, keda ta huntide varjupaigas nägi,» meenutab Martyn. «Nähtavasti oli see side nii võimas, et ta tegi sellest hundist esitluse oma firma partneritele.»

Pärast sellist kohtingute saavutust on Martynil üht-teist meiega jagada:

Jah, su diivan on mugav, aga sa ei kohtu kellegagi, kui sa vahel kodust välja ei lähe!

«Ela oma elu, tegele oma huvide ja hobidega, reisi sõpradega või üksi, tee kõike, mis sulle meeldib. Sul ei pea selleks partner olema. Tõenäoliselt kohtud kellegagi kõike seda põnevat tehes.»

Armastuse leidmine on kogu seda mässamist ja südamevalu väärt!

«Hoia oma süda avatuna isegi, kui sul on natuke arme eelmisest korrast. See tähendab ainult, et sa oled õigesti elanud ja armastanud. Ära anna alla ja ära lepi millegi vähemaga.»

Käi kord nädalas üksi baaris või restoranis einestamas!

«Üksi viibiv inimene mõjub sõbralikumalt ning inimesed lähenevad sulle parema meelega. Ära passi telefonis, vaata ringi, loo silmkontakt, vestle ja suhtle teiste inimestega. Siis oled ka rõõmsam ja tunned end rohkem kogukonna liikmena. Ja muidugi kohtud uute inimestega.»

See on numbrite mäng!

«Minu kogemus näitab, et saja või vähema kohtingu jooksul leiad kellegi võrratu.»

Kohtinguäppide kasutamine ei ole nii lootusetu nagu tundub!

«See paistab hirmus, eriti kui oled äsja lahku läinud ja nii-öelda naased turule. Aga proovi ikka. Mul on olnud imelisi kohtinguid ja ma olen leidnud suurepäraseid sõpru.»

Anna märku, et oled saadaval!

«Ära häbene ütlemast sõpradele, perele ja kõigile, kes kuulavad, et sa oled vallaline ja avatud pimekohtingutele. Las nad levitavad sõna. Tee seda teiste heaks ka ja karma tasub sulle.»

Ole kannatlik ja võta seda kui seiklust!