Nii avaldad oma ülemusele vaid kahe minutiga muljet

Kahe minutiga kellelegi muljet avaldada pole sugugi kerge — eriti siis, kui tegu on enda ülemusega. Tegelikkuses pole ka tavalisel tööpäeval sugugi palju võimalusi, et ülemusega vestelda. Seda tähtsam on mõjuda nende paari minuti jooksul veenvalt. Loomulikult ei pruugi sa tänu 120 sekundile ootamatult peadpööritavat karjääri tegema hakata, küll aga võid tähtsa suhteliini üles ehitada ja see viib sind tööalaselt edasi, kirjutab Freundin.