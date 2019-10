Need on lahku minnes suurimad probleemid

Lahkuminek on sageli stressirohke ja piinarikas. Ent alati pole see mitte lahkuminekuvalu, mis põhjustab unetuid öid. Mida rohkem on paaril ühiseid asju, seda keerukam on senisest ühisest elust edaspidi kaks eraldi ja iseseisvat elu kujundada.

Vahendusportaal Parship tahtis täpsemalt teada, mis põhjustab lahku minnes kõige rohkem peavalu ja küsitles sel eesmärgil 2800 partneriotsingul inimest.

Lapsed on suurim väljakutse

See ei tule üllatusena: kui lapsed on mängus, siis ei ole võimalik sujuvalt eraldi teedel kulgema hakata ja suhe seljataha jätta.

69 protsenti küsitletutest mõtleb lahutuskomplikatsioonide puhul esimesena selle peale, kuidas korraldada ühiste laste hooldusõigus. 30- kuni 49-aastastel on see protsent veelgi kõrgem: 76 protsenti näeb «lastepunkti» põhiprobleemina, kus vaidlused on juba ette programmeeritud.

Ühine vara muutub probleemiks

Seegi ei tule üllatusena: vähemalt üks inimene peab endale uue elupaiga otsima. Kumb kolib ühisest majast või korterist välja?

Kui eluase on lausa omand, siis läheb lahkuminek veelgi raskemaks. Üldiste rahaküsimuste ja finantsilise turvatunde puhul on käärid nooremate ja vanemate vahel veidi suuremad. Kui 24 protsenti alla 30-aastastest ei näe selles suuremat probleemi, siis kasvava vanusega mängivad finantsid üha suuremat rolli — ollakse ju tavaliselt seotud ühise vara kasvatamisega.

Nooremad muretsevad seevastu rohkem ühise sõpruskonna pärast.

Kes saab kodulooma?

Isegi kui ikka ja jälle kuuleb veidraid hooldusõiguse-lugusid koduloomade puhul, ei ole enamiku jaoks probleem otsustada, kelle juurde jäävad kass, koer või merisiga ja kes hakkab neid toitma.

Ka ei ole eriline peavalu ühiselt plaanitud puhkused.

Parship-coach ja paarinõustaja Eric Hegmann hoiatab siiski, et inimesed ei peaks lahuminekufaasi liiga suvaliselt võtma, kuna see «teeb haiget ja on tugev ning emotsionaalne faas elus. Me kaotame kaaslase, kes tähendas meile palju. Sellises olukorras ei ole kerge organisatoorsete küsimustega tegelema hakata.»

Ometi tuleb nende teemadega tegeleda ja paarinõustaja Hegmann soovitab oma nõudmistes ja eesmärkides ekspartneri suhtes võimalikult selgelt väljenduda — isegi kui see on raske, kirjutab Fit For Fun.