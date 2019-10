Seksieksperdid: kas tõesti on võimalik vibraatorit liiga palju kasutada?

Huffpost küsis seksiekspertidelt, kas see on tõesti võimalik ning vastus oli jah. Aga ainult ajutiselt!

«Ei ole mingit tõestusmaterjali, et vibraatori kasutamine langetab kliitori tundlikkust pikaks ajaks,» ütleb neuroloog ja seksuaalterapeut Nan Wise.

Isegi, kui sulle tundub, et tundlikkus on vähenenud, ei jää see kauaks kestma. 2009ndal aastal ajakirjas Journal of Sexual Medicine avaldatud uuring tõestas, et 71% vibraatoreid kasutavatest naistest ei koge mitte mingisuguseid kõrvalmõjusid, milleks võivad olla vähenenud tundlikkus, valu, ärritus, paistetus, põletik või kriimustused. 16% osalenutest ütles, et tundsin kliitori tuimust, kuid ainult 0,5% neist kestis tuimus kauem kui ühe päeva.

«See on täpselt sama nagu surnud jäse. Tead küll, istud näiteks natuke aeg oma jala peal ja see sureb ära. Kui sa aga jala välja sirutad ja ootad pisut, on varsti kõik täiesti korras,» selgitab seksuaalteadlane Gigi Engle. «Samamoodi annad oma kliitorile natuke puhkuaega ja varsti on see täpselt sama tundlik nagu enne.»

Kui kahanenud tundlikkus sulle muret valmistab, võid alati kasutada oma vibraatorit väiksemal võimsusel, aluspesu alla jätta või soetada uus mänguasi, mis pole nii intensiivne.

Kas vibraatorist võib sõltuvusse jääda?

Kindlasti mitte. Ükski teadusuuring ei tõesta, et inimene võib füüsiliselt või psühholoogiliselt oma seksilelust sõltuvusse jääda. Teine levinud müüt on, et vibraatoreid kasutavad naised satuvad oma leludest nii vaimustusse, et neil kaob huvi päris mehega seksida.

«See on lihtsalt väljamõeldis, mida aeg-ajalt kivi alt välja kisutakse, et naiste seksuaalsust häbistada,» ütleb Engle.