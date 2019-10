Mängid raskesti kättesaadavat? Tegelikult mängid hoopis oma võimalused käest

«Kui mängid raskesti kättesaadavat, et lahe välja paista, jätad hoopis mulje, et sa pole huvitatud ja oled liiga hõivatud iseendaga,» ütleb terapeut Gary Brown. «Tegelikult kaotad niimoodi palju rohkem.»

Ilmselt mõtled, et kui sa oma tekstisõnumeid strateegiliselt ei ajasta, mõjud liiga entusiastlikult või pealetükkivalt, kuid Brown leiab, et sellega rikud tegelikult oma võimalused ära. Venitamise strateegia on, et kättesaamatuna paistmine tõstab sinu silmarõõmu huvi sinu vastu, sest oled nii lahe ja sind ei kõiguta miski. Tegelikult annad sa hoopis mõista, et sind ei kõiguta su silmarõõm ning võid kindel olla, et keegi ei taha kulutada oma aega ja tekstisõnumeid inimesele, kes nende vastu grammigi huvi välja ei näita.

«Kui ta sulle meeldib, siis käitugi vastavalt,» soovitab Brown. «On just oluline näidata inimesele, et sa hoolid temast, et julgustada teda sinuga edasi suhtlema.»

On ka arusaadav, et ise ei taha teha midagi, mis silmarõõmule ebamugavust tekitaks ja seega sinu võimalused rikuks, kaasa arvatud liigse vaimustuse välja näitamine. Ausus võib tõepoolest mõnikord heidutav olla, kuid oma tunnete jagamine on ka märk usaldusest.

«Tunnete usaldamine teisele on julge tegu, eriti kui me ei tea, mis vastu võib tulla,» sõnab Brown. «Just seda sorti usaldust ja emotsionaalset ausust on aga vaja, et armastav suhe luua.»

Võib juhtuda, et mõtled, et sinu huvi on flirtides juba niigi ilmselge, kuid Brown hoiatab, et kunagi ei maksaks eeldada. Sinu silmarõõm ei pruugi taibatagi, et jalutad tema laua juurde 10 korda päevas, sest ta meeldib sulle. Ta võib ka mõelda, et sa pakud talle kohvi sellepärast, et sulle meeldib kohv, mitte kohv JA tema. Peeneid vihjeid on mõnel inimesel väga raske tähele panna, veel vähem neisse romantilist tähendust sisse lugeda.

«Selleks ei pea ka midagi suurt tegema. Jää neid pikemalt vaatama, naerata talle sooja, hoia pikemalt silmkontakti. Need on küll väikesed asjad, aga kõnelevad valjult,» ütleb Brown.

Vali ka aega ja kohta. Kui sinu silmarõõm on introvertne või häbelik, ei tasu oma tundeid avalikus kohas ja publiku ees kuulutada. Samuti arvesta, et sõltumata isiksusetüübist eelistavad mõned inimesed isiklikke asju ajada eranditult oma vabal ajal, seega ei maksa neile läheneda näiteks töötundidel.