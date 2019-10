Sodiaagisaladused: sel nädalal on see tähtkuju oma mineviku võimuses

28. oktoobril alanud nädal ei ole just kergete killast — iseäranis puudutatud on üks tähtkuju. Suhtluse ja kognitiivsete võimete eest vastutav planeet Merkuur on 31. oktoobril retrograadis ja see võib kaasa tuua ebamugavaid olukordi.

Kui sa oled sündinud Jäära tähtkujus, siis on oodata palju emotsioone, mis on seotud minevikuga. Need võivad olla täiesti positiivset laadi, näiteks ilmub armas inimene, keda sa pole juba terve igaviku näinud, ootamatult su ukse taha. Samas ei ole sa kaitstud ka negatiivsete emotsioonide eest. Näiteks võib avalikuks tulla see pettus, mida sa juba kaua endaga kaasas kannad. Seni oled sa andnud endast kõik, et tõde päevavalgele ei tuleks, ent see nädal võidakse su saladus paljastada.