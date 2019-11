Kaks retsepti koduseks brunchiks: kuulsad pošeeritud munad Hollandi kastmega ja nostalgiline saiavorm

Kuulus Eggs Benedict ehk pošeeritud munad Hollandi kastmega on hõrgutis, mis tekitab paljudes hobikokkades aukartust — kord ei õnnestu munade kooreta keetmine, teinekord jälle jääb kapriisne kaste liiga vedel või tõmbub sootuks tükki. Ragne Värk soovitab aga kasutada blenderit, et siidine Hollandi kaste igal korral õnnestuks ja pehme brioche’i, avokaado, pošeeritud muna ja lihalõigud suussulavaks tervikuks seoks.

Pika hommikusöögi lõpetuseks soovitab toidublogija valmistada nostalgilise saiavormi, millele annavad mahlasust koduaia õunad ja külluslikult kreemja tekstuuri vahukoore-toorjuustusegu. Saiavormi võib rahumeeli valmis teha ka eelmisel õhtul või pista ahju, kui «esimene käik» on juba laual.

Hollandi kastme valmistamiseks blenderda munad madalal kiirusel koos sidrunimahla ning soola ja pipraga heledaks seguks. Sulata või ning vala kuum või kergelt niristades munasegule. Oluline on, et blender samal ajal kindlasti madalal kiirusel töötaks. Nirista kuum või munadele aeglaselt, vastasel juhul võib lõpptulemus jääda liiga vedel. Kui kogu või on ära valatud ja oled saavutanud sobiva tekstuuri, siis maitsesta vajadusel ning kaste ongi valmis!