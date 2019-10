Arvasid, et mõlema partneri seksuaalne rahuldatus on suhtes oluline? Arva uuesti!

Naise rahuldatus algab juba suudlemisest ning uuringud on tõestanud, et naiste kogemus suudlemisel erineb märkimisväärselt meeste kogemusest: nimelt on partneri suu lõhn ja maitse naistele palju olulisem kui meestele, mis mõjutab ka nende huvi suudlemist üldse jätkata. Samuti mõjutab see naise otsust partneriga vahekorda astuda. Enamik naisi, kuid mitte enamik mehi, ütlevad, et nad ei seksiks mehega ilma enne suudlemata ning kui mees on vilets suudleja, ei seksiks temaga üldse. Suhte edenedes on suudlustel naise jaoks jätkuvalt tähtis roll, kuid meeste jaoks suudluste olulisus langeb. Lisaks sellele aitab suudlemine naisel hinnata meespartneri tervist ja suhtepotentsiaali.