Teadusuuring tõestab: seksimiseks piisab vaid 33 sekundist!

The Conversation annab teada, et teadlased on sama küsimuse vastuse väljaselgitamise ette võtnud. Kuna seksi juurde kuulub palju elemente, sealhulgas suudlemine, silitamine jne, otsustasid teadlased piirata aega sellega, et mõõta ainult, kui palju aega kulub penetratsiooni algusest ejakulatsioonini.

Miks just mõõta ja mitte küsida inimestelt? Küsitlustega kaasneb kaks suurt probleemi, mis tulemuse rikuvad. Esiteks kipuvad mehed liialdama oma soorituse kestust, kuna seksietikett näikse ikka süvendavat, et “õige vastus” on terve öö. Teisest küljest inimesed tihti ei tea, kui kaua neil läheb, sest kella vaatamine ei käi asja juurde. Kui vahekord just tohutu pettumus pole.

Seega valiti välja 500 paari üle kogu maailma, kes olid nõus neli nädalat, taimer peos, seksima. Sõna otseses mõttes. Katsed nägid välja nii, et taimer tuli käima panna siis, kui peenis oli sisenenud vagiinasse, ning peatada ejakulatsioonil. Autentsuse huvides tuleb ära märkida, et taimeriga mässamine võib tuju ja sellest tulenevalt ka sooritust mõjutada, kuid antud juhul paraku paremini ei saanud.

Andmeid analüüsides üllatas teadlasi kõige rohkem ajalise varieeruvuse ulatus. Paaride keskmine aeg (see tähendab, et igale paarile arvutati nende vahekorra kestvus kõigi kordade pealt, mis nad nelja nädala jooksul seksisid) kõikus 33 sekundist 44 minutini, mis tähendab ligi 80-kordset vahet.

Seega esimene ja lihtsaim järeldus oli, et ei ole olemas mingit “normaalset” seksuaalvahekorra kestvust. Lisaks sellele tuli uuringust välja ka muid põnevaid fakte. Näiteks ei mõjutanud kondoomide kasutamine vahekorra kestvust ega ka see, kas mees on ümber lõigatud või mitte, mis omakorda kõigutavad arusaamu peenise tundlikkusest ja sellega seotud sooritusest.