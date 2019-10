Vägivaldsest suhtest pääsenud naine: mul oli sünnitustegevus alanud, kui ta mind toidupoodi kamandas

«Ma ei tahtnud temaga enam lapsi saada ning plaanisin juba ka teda maha jätta,» räägib naine. «Ta läks hulluks, kui ma vahele jäin. Ta tahtis, et ma saaksin temaga palju lapsi, et mind kontrollida. Mul ei olnud enam valikut, ma ei saanud pille edasi võtta.»

«Tulin just ämmaemanda juurest, kes oli kinnitanud, et sünnitustegevus on alanud. Ämmaemand käskis mul oma asjadel järel käia ning kohe haiglasse naasta. Koristasin elamise ära, andsin lapse õele hoida ning palusin Jamiel end haiglasse viia. Ta ütles, et ma ei lähe kuskile enne, kui olen külmkapi süüa täis ostnud. Ta viis mind poodi mu viimastel jõuvarudel. Püsisin vaevu püsti, kui poetiir tehtud sai. Siis viis ta mind haiglasse, karjus mulle järgi, et keegi teine ei vaja sünnitamiseks nii palju aega kui mina ning läks haiglast minema. 20 minutit hiljem oli mu laps käes,» kirjeldab naine oma teise tütre sündi.