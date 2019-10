Hoiatus: pärast seda ei vaata sa romantikafilme enam kunagi sama pilguga

Elite Daily kogus kokku 8 anonüümset arvamust naistelt, kes panid armastusfilmides tähele žeste, mida iseenesest vaadata võib olla armas, kuid mida ise läbi elada oleks pehmelt öeldes õudne. Ehk oled isegi midagi sellest tähele pannud? Kindel on see, et armastusfilmid ei ole sinu jaoks enam samasugused nagu enne.

Naise jälitamine nii kaua, kuni ta on nõus mehega koos olema

See on romantikafilmide klassika - naine annab mehele korvi, aga mehe «suur süda ja eksimatu sisetunne» ei luba tal alla anda ning kui naine teisiti teda ei mõista, hakkab mees kutsumata igale poole ilmuma: koduukse taha, tööle, tüdrukute õhtule... Filmis võib see toimida, aga päriselus on tegelikult üsna piinlik, kui keegi, keda sa näha ei taha, ilmub vähimagi hoiatuseta sulle töö juurde.

«Ei» pole kunagi aktsepteeritav vastus

See on natuke sarnane eelmise süžeevõttega, aga pole päris nii maniakaalne ja päris jälitamiseni ei lähe. Põhimõte on lihtsalt selles, et naine ütleb mehele ära ning mees veedab ülejäänud filmi tõestades, miks naine peaks tegelikult «jah» ütlema. Jällegi - päriselus päris väsitav ja tekitab tõenäoliselt vastumeelsust juurde.

Valetamine «naise kaitsmiseks»

Ükskõik mille kohta: surmav haigus, teine naine, perekonna hiigelvarandus... Filmis mängitakse selle peale, et mees ei taha naise õnne ära rikkuda või on koos vale inimesega sel hetkel, kui kohtub naispeategelasega, kes tema maailma peapeale paiskab või varjab pere rikkust, et veenduda, et naine teda tema enda pärast armastab. Reaalsus on aga see, et igasugune valetamine ja varjamine näitab usalduse puudumist ja sellisele alusele ei rajata edukat suhet.

Partneri täielik muutmine

Seda teevad tavaliselt naistegelased meestega ning see toidab fantaasiat, et sinu õige partner on õige alles siis, kui sa oled ta enda tuju järgi «valmis voolinud». Rääkimata sellest, et süvendab müüti, et partnerit on võimalik täielikult muuta. Tõsiasi on see, et õige partner ei pea sinu jaoks muutuma ega sina tema jaoks.

Armukolmnurgad

See on lihtne süžeetrikk, mis lisab palju draamat ning kutsub vaatajates palju emotsioone esile, kuid päriselus on need lihtsalt ebameeldivad, piinlikud ja valusad.

Partneri petmine Saatusliku Armastusega

Filmitegelane on parasjagu suhtes, aga siis kohtub ta kellegagi, kes on ilmselgelt tema saatuse määratud kaaslane ning tunded on lihtsalt nii suured, et uue inimesega alustatakse suhet ilma eelmist lõpetamata. Ettekäänded on muidugi kiired tulema ning peamiselt seisnevadki need selles, et uusi tundeid oli lihtsalt nii palju ja need olid nii tugevad. Mitte ükski ettekääne ei õigusta petmist.

Omandihimu on seksikas

Kõik hallid varjundid on lubatud, kui mees tahab sind täielikult kontrollida. See, et ta dikteerib sulle, mida sa süüa, juua ja seljas kanda võid, näitab hoolimist - ta mõtleb sinu eest, et sina end sellega vaevama ei peaks, onju? Ei. See on manipuleeriv ja ahistav ning üks suuremaid ohumärke üldse.

Suudlemine keset vaidlust

Mees ja naine vaidlevad tuliselt ning keset naise väga emotsionaalset väljapurset suudleb mees tema suu suudlusega. Tuleb tuttav ette? Filmis paistab see romantiline välja, aga kujuta ette, et keegi teeb seda päriselt. Sellest loeb välja ainult seda, et meest ei huvita, mis sul öelda on ja see oli kõige lihtsam viis sul suu kinni panna.