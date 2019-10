Seitsme päevaga seitse kilo alla ehk kas kurk on tõesti järgmine imesöök?

Kurgidieet kestab 14 päeva ning selle soovitajad kinnitavad, et 14 päevaga on võimalik kaotada 14 kilo. Dieedikava näeb ette, et su toitude põhiline staar on kurk, kõrvale piiratud koguses kana, mune, kala ja pähkleid. Põhimõtteliselt kästakse sul asendada enamik puu- ja köögivilju kurgiga.

Iga kord, kui sul on nälg, pead sa sööma kurki. Kurk on madala kalorsusega, mistõttu selle suurel hulgal tarbimine toob kaasa kaloridefitsiidi.

Kurgis on ka vähe valge, niisiis pead sa iga toidukorra ajal tarbima ka midagi, mis on valgurikas – mune, liha, kodujuustu, pähkleid. Lubatud on ka teatud süsivesikud, näiteks röstsai ja pruun riis.

Kahjuks on aga vähe teaduslikke uuringuid, mis kinnitaks, et plaan töötab, vahendab MSN. Tõenäoliselt toimub igasugune kaalulangus seetõttu, et su tarbitav söök on madala kalorsusega. See on väga piirav dieet, seega ei ole hea seda pikaajaliselt järgida.

Kurgi keskmine kalorisisaldus on 45. Kui sa sööd kümme kurki, tarbid vaid 450 kalorit. Lisaks sellele on suur oht, et kaal tuleb hiljem tagasi, kuna dieet ei soodusta tervislike toitumisharjumuste teket.

Kurgis on palju C- ja K-vitamiini ja kaaliumi. Samas pole neis piisavalt kaltsiumi, rasva, rauda ja teisi toitaineid, mida heaks terviseks vaja. Ning kuigi valgurikkad toidud on lubatud, on neid siiski toidus nii vähe, et tõenäoliselt tekib neist puudus.