Just see väike tegu näitab, et sa oled mehele enamat kui üheöösuhe

Suhteeksperdid on teinud kindlaks, et kui mees võtab sind pärast ühiselt veedetud ööd tõsisemalt kui ühekordne ajaviide, siis teeb ta... sinu eest voodi ära! Ilma palumata!

Milles seisneb voodi ärategemise võlu? See tundub võib-olla väikese ja mõttetu žestina ning esimene mõte mehe kohta, kes seda teeb, jookseb hoopis sinna, et ta on jube korraarmastaja. Kui see pole aga tema kodu, siis on tal sellest voodist täiesti ükskõik. Kui läksite ööseks sinu juurde ning hommikuse toimetamise juures tegi ta sinu voodi ära, siis annab ta sellega märku, et ta paneb tähele pisiasju ning toob sinu ellu lisaväärtust nende pisasjade eest hoolitsemisega.