Galerii: 108-aastane proua pikaealisuse saladus on ootamatu, aga mõnus

Nimelt usutakse, et kõige taga on šampanja. Dorothy elab Bupa Southlandi hooldekodus ja selle juhataja Helene Ballinger kinnitas, et Dorothyl on sageli kombeks istuda töötajatega koos valvelauas ning juua šampust. Tal on isegi oma sahtel, kus ta hoiab šokolaadi, vahendab news.com.au.

«Tema tõeline saladus peab olema šampanja,» ütles Ballinger. «See on ainus asi, mille ta on alati lõpuni joonud.»

Kingituseks saigi naine mitu lemmikjoogi pudelit, lisaks 654 õnnitluskaarti ja hulga lilli, šokolaadi ja džinni. Nimelt saatis hooldekodu välja abipalve, aitamaks muuta naise sünnipäeva eriliseks.

«On nii kurb mõelda, et vanemaks saades on inimestel tavaliselt aina vähem inimesi, kellega koos sünnipäeva tähistada, seetõttu me alati püüame oma elanike pidupäevi eriliseks muuta,» ütles ta. «Dorothy on nüüd nagu kohalik kuulsus. Meie kirjakast on nädalaid umbes olnud.»

Dorothy sündis 22. oktoobril 1911 Leedsis. Ta hakkas raamatupidajana tööle 14-aastaselt. Oma abikaasa Leonardiga abiellusid nad 1940ndatel ja olid abielus ligi 40 aastat kuni Leonardi surmani 1981. aastal. Dorothy elas iseseisvalt kuni 104aastaseks saamiseni. Neil ei olnud lapsi, kuid Dorothy õetütar külastab teda regulaarselt tänaseni.