24-aastane naine otsustas keemilise menopausi kasuks, et pageda lakkamatust piinast

See otsus ei tulnud lihtsalt, kuid endometrioos on talle põhjustanud kuudepikkust valu ja piina. Nüüd otsustas ta lasta endale süstida hormoone, mis peatavad ovulatsiooni, kutsudes nõnda esile menopausi.

Endometrioos on haigus, mille puhul emakaõõnt vooderdav limaskest kasvab ja toimib väljaspool emakat, teiste organite peal. Chanelle kinnitab, et protseduur on olnud vaeva väärt.

Kye ja Chanelle FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Esimest korda lasi Chanelle menopausi 22-aastaselt esile kutsuda, kuid otsustas edasise ravi kasuks, et lõpetada ka kehal östrogeeni tootmine.

«Kõhuvalud olid pidevad,» selgitab Chanelle. «Mulle tundus, nagu mul oleks väike inimene kõhus, kes vehiks seal noaga. Endometrioos võttis üle kogu mu elu.» Ta pidi loobuma ülikoolis käimisest, kuna valu, kehv vaimne tervis ja operatsioon tulid vahele. «Depressioon ja ärevus käivad endometrioosiga käsikäes, kuna valu on nii uskumatu ja sa muretsed pidevalt sellepärast, mis järgmiseks juhtub.»

Chanelle ütleb, et ka menopausi kogemine nii noorelt pole olnud kerge, kuid igal juhul on see parem kui pidev piin, millega ta varem pidi elama. «Mul käivad kuumahood ja mul on mäluga tõsised probleemid, aga vähemalt on mu organismi rauasisaldus taas normaalne ja ma pole voodihaige,» vahendab Mirror.

Chanelle jagab oma lugu, kuna usub, et see on haigus, millest peaks rohkem rääkima. Ta on piinelnud 12-aastasest saadik, kuid diagnoosi saamine võttis kümmekond aastat aega, kuna arstid ei võtnud teda lihtsalt tõsiselt. Selleks ajaks oli aga endometrioos levinud kõikjale ta kõhuõõnde, lisaks olid tal emakas verd täis tsüstid, mis lõhkesid igakuiselt.