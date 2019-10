5 ebatavalist asja, mis mehi sinu juures üles kütab

Femalista toob meieni 5 peamist asja, mis mõjub su mehele veelgi erutavamalt kui seksikas pesu.

1. Kui sa aitad teisi

Nipissingi ülikooli teadlane Steven Arnocky ütleb, et altruistlik käitumine erutab mehi, sest see tähendab ka teiste meeldivate isikuomaduste olemasolu.

2. Kõrvitsapiruka lõhn

Kõlab vist uskumatult? Chicago maitse- ja lõhnauuringute keskus avastas, et kõrvitsa lõhn koos natukese lavendliga kiirendab verevoolu meeste intiimpiirkonda. Tõenäoliselt selle pärast, et ühest küljest meenutab see lõhn head einet ning teisest küljest mõjub see lõõgastavalt.

3. Punane värv

Ühes psühholoogiauuringus, mille tulemused avaldati ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology, paluti meestel hinnata erinevat värvi riideid kandvaid naisi. Naised, kes kandsid punast, said kõrgemaid hindeid. Samuti pidasid mehed üht ja sama, kuid erinevat värvi rõivastes naist atraktiivsemaks just siis, kui tal oli seljas midagi punast.

4. Pikad ja heas toonuses käed

Sydney NSW ülikooli teadlased avastasid, et mehed peavad atraktiivsemaks naisi, kellel on pikad ja treenitud käed. Ühest küljest jätavad toonuses käed naisest saledama üldmulje ning teisest küljest viitavad kaunid käsivarred, et naine teeb tohutult häid kallistusi.

5. Sinu naer