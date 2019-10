Pane tähele: need märgid näitavad, et mees võtab sind iseenesest mõistetavalt

Psühholoog Clarissa Pinkola Estes ütleb, et suhetes loeb lohutuse-versus-mugavuse põhimõte: lohutus on see, kui sa ütled kapis olevale taimele ilusaid sõnu, aga hoolitsus on hoopis see, kui võtad taime kapist välja, asetad ta päikese kätte, kastad teda ja ütled talle ilusaid sõnu. See kõlab nagu lapsekasvatamise analoog, kuid Pinkola Estese sõnul kehtib samasugune põhimõte meie igas eluvaldkonnas, kaasa arvatud sõprus- ja paarisuhted.

Üksindusest ajendatuna lepime mõnikord lihtsalt lohutava suhtega, kuna me ei usu, et hoolitsev suhe on võimalik. Võib-olla oleme ise väga hoolitsev suhtepool, aga me ei saa seda kuidagi vastu. See tähendab, et mees ei oska kas selle peale tulla või, veel hullem, oskab, aga võtab sind ikkagi iseenesest mõistetavalt. Kui tunned järgnevad omadused ära ka enda suhtes, on see märk sellest, et sinu partner ei hoolitse sinu eest õigesti:

Sa tunned end energiast tühjana, kui temaga koos oled

Sa väldid teda

Sa ei julge ega taha jagada oma unistusi ja lootusi

Sul puudub usaldus- ja turvatunne partneri suhtes

Su partner ei täida sulle antud lubadusi

Te olete oma elu eesmärkidega täiesti erineval leheküljel

Tunned suhted pidevat pinget

Te ei suuda oma tülisid tõhusalt lahendada

Teil puudub üksteise suhtes empaatia

Sinu füüsiline tervis on ebamäärasel põhjusel kehvaks läinud

Te ei veeda koos kvaliteetaega

Te kumbki ei pinguta teineteise vaatenurga mõistmiseks