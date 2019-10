Mis juhtub, kui lõpetad rinnahoidjate kandmise?

Rinnahoidja kandmine ei ole lihtsalt komme või harjumus, see on peaaegu elementaarne viisakus. Samas tead ka, kui hea tunne on pärast pikka päeva rinnahoidja seljast visata. Rinnahoidjavabal elul on tegelikult päris palju boonuseid, mida Femalista meile hea meelega tutvustab.

Sa oled lõpuks vaba!

Pärast aastatepikkust korvidesse pressimist on su rind lõpuks vaba ning su rindadel on ometigi hingamisruumi.

Su riided istuvad teisiti

Rinnahoidja võib küll su rinnale esteetilisema silueti luua, aga teisest küljest ei riku enam ükski läbi riiete kumav rinnahoidja või silmaga nähtav piirjoon sinu looki.

Su kehal on rohkem liikuvust

Kohe teine tunne, kui su rinnad saavad vabalt liikuda. Võib juhtuda, et see tunne vajab veidi harjumist, aga see on seda väärt.

Leiad uue sõbra - bralette

Kui mõnes olukorras kohe kuidagi rinnahoidjata ei saa, siis proovi seda traadi- ja polsterdusevaba alternatiivi, mis seljas palju pehmem ja mugavam tundub.

Sul tekib seljavalu

Jah, see ei ole positiivne. Kui sul on suured rinnad, võib igasugune toetuse puudumine seljavalu tekitada. Küll aga on positiivne see, et saad lähemalt tutvust teha pehmete ja kehasõbralikemate spordirinnahoidjatega.

Inimesed märkavad sind

Julgemad mitte ainult ei märka, vaid kommenteerivad ka. Kes komplimentidega ja kes peab vajalikuks pidada loengut teemal ilustandardid. Ära lase end segada!

Mõtled, miks sul sellega nii kaua läks!