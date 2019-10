Homme on noorkuu: kuidas see mõjutab erinevaid tähemärke?

Tellijale

Igakuine noorkuu märgistab uue faasi algust. Teatud asjad on mõistlik jätta seljataha, kui need on oma aja ära elanud. Teised asjad aga tulevad meie ellu selleks, et kaasa tuua soodsaid muudatusi, millest oleme salamisi ammu unistanud.

Noorkuu langeb homsele, 28. oktoobrile. See pakub meile võimalust langetada tähtsaid otsuseid ja võtta otsustavaid samme, kuid kindlasti tuleb kaaluda kõiki argumente. Dailyhoro.ru eksperdid märgivad, et oktoobri noorkuu on Skorpioni tähemärgis. Skorpion on veemärk ja kuna Kuud seostatakse veemärkidega, on tegemist harmoonilise päevaga. Muidugi on ka omad väljakutsed, näiteks kasvõi tõsiasi, et tegemist on esmaspäevaga – paljude jaoks sümboliseerib see uue elu algust. Niisiis kogeme me survet – ühest küljest utsitab esmaspäevane noorkuu meid alustama uute julgete projektidega, teisalt aga ohustavad meid veemärgi mõjul frustratsioon, jõupuudus ja illusioonid.