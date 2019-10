Tellijale

Novembrikuud mõjutab Uraani retrograad, mis muudatustele hoogu annab. See planeet tagab, et puhuvad uued tuuled. Eriti suur torm valitseb finantssektoris. Kuid: kui sa oled muudatusteks valmis ning oskad õppetunde vastu võtta, siis viivad need muutused elu vaid paremuse poole.