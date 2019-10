Supp, puuviljad ja muud toidud, mida me söödame lastele sisse täiesti asjatult

Võib arvata, et lapsele õige toidu pakkumine on lihtne, kuid tegelikult on asi palju keerulisem, kirjutab Krasotka. Samas on iga perekond toiduküsimustes omamoodi. Sageli oleme mõjutatud traditsioonidest ja reklaamidest. Siin on peamised vead, mida lapsevanemad teevad.

Paljud usuvad, et see on dieedi kohustuslik osa, kuid see pole nii. Supid ei ole kahjulikud, kuid koosnevad peamiselt veest ja neil on minimaalne toiteväärtus. Neis pole peamisi makrotoitaineid (valke, rasvu, süsivesikuid) ja isegi, kui neis on liha, on portsjoni kohta seda vähe. Mikrotoitained ja vitamiinid aga hävivad kuumutamisel peaagu täielikult. Seega on kasulikum supi asemel süüa liha kõrvalroaga ja juua kõrvale vett.