3 märki, et vajad kohtingutel käimisest puhkust

New Yorgis elav kohtinguekspert Susan Winter ütleb, et on täiesti normaalne tunda kohtinguküllastust ning seda tuleks võtta kui võimalust sellest maailmast väljuda ning oma lähenemist kohendada.

«Iseenesest ei ole see väljaskäimine, mis meid kulutab, vaid positiivse tulemuse puudumine,» selgitab Winter. «Kes see ikka viitsib järjepidevalt tegeleda asjaga, millest midagi välja ei tule? Tekkiv frustratsioon viib endas kahtlemiseni, see omakorda paneb meid tundma, nagu oleksime milleski kaotanud ja siis tekibki meil kohtinguväsimus. Me väsime sellest, mis paistab pideva ebaõnnestumisena.»

Kui tunned, et järgmised tunnused kehtivad ka sinu kohta, on ka sinul kohtinguväsimus ja on aeg endale puhkust anda.

Sa lausa kardad kedagi uut kohata

«Kui mõte kellegi uuega kohtumisest on täiesti vastumeelt ja isegi vastik, siis oled käinud liiga paljudel kohtingutel valede kaaslastega,» seletab Winter. Kui järgmine kohting on miski, millele vead end hambad ristis kohale, siis tee endale väike äratuskõne.

Pingutamine tundub olevat ajaraisk

Enda valmis sättimine kohtinguks võib tunduda sama ajakulukas nagu mõni majapidamistöö, ent samal ajal ei tohiks see tunduda nagu täielik ajaraisk. «Sa tead, et su vaimne kohtinguaku on täiesti tühi, kui valmissättimine, kodust lahkumine ja small talki ajamine tundub täiesti mõttetu,» ütleb Winter.

Sa tunned end läbipõlenult

Kui sa tunned end energiast täiesti tühi olevat isegi siis, kui sul parasjagu kohting ees ootamas pole, tähendab seegi, et sul on põhjalikumat pausi vaja. Winter soovitab vähemalt kolm nädalat pausi pidada. «Jäta lihtsalt järele. Ära stressa, ära põe ja ära süüdista ennast,» sõnab ta.

Kuidas puhata?

Kui oled paar nädalat juba hinge tõmmanud, siis hakka oma senist kohtingukäitumist analüüsima ning püüa välja mõelda, kuidas seda protsessi jälle enda kasuks tööle panna. Winter soovitab eriti põhjalikult analüüsida oma kaaslaste valikut ning võrrelda neid oma tegeliku eesmärgiga. Äkki käid väljas meestega, kes ei taha või ei suuda pühenduda? Või tõmbab sind emotsionaalselt kinniste meeste poole? Kui oskad neid nüansse tähele panna, suudad edaspidi välja valida inimesi, kes on sinu eesmärgile sarnasemad ning kellega suhtlemine tasub ajakulu ära.