Pidevalt kokku ja lahku - kas sellisest suhtest üldse saab asja?

Kokku-lahku suhe on lõpmatu lahkuminemise ja paarimineku tsükkel. Suhteekspert Trina Leckie sõnul satuvad paarid sellesse tsüklisse, kuna nad ei tegele tekkinud probleemidega korralikult, mistõttu muremustrid hakkavad korduma.

«Pidev kokku ja lahku käimine tähendab, et inimesed ei võta tegelikult piisavalt aega analüüsimaks, mis valesti läks ning nad üritavad suhtega uuesti peale hakata ilma, et asjad õigesti lahendatud oleksid. See aga tähendab, et probleemid kuhjuvad lakkamatult üksteise otsa, aga paar omadega kuskile ei jõua,» selgitab Leckie.

Sellist suhet saab päästa küll, kuid suhteeksperdid nõustuvad, et see nõuab suurt tööd ning eeldab, et te hakkate omavahel ausalt suhtlema.

Kohtingukoolitaja Erika Ettin leiab, et sellise mustri tuvastamisel tuleb kõigepealt küsida, mis teid kogu aeg lahku ajab. «Kui olete põhjuse tuvastanud, siis proovige välja mõelda, mis teid suhtesse tagasi toob? Igavus? Hirm üksi jääda?»

Kui vastus on ükskõik mis peale armastuse, siis on sul aeg hoogu pidada ja keskenduda sellele, mida sa tegelikult tahad. Kui sa aga tahad, et suhe toimiks, siis tuleb oma partneriga rääkida ning vajadusel kaasata ka nõustaja, et halbadest mustritest välja murda. Oluline on, et te ei pisendaks probleeme, mis teid lahku ajavad ega teeks ka nägu, et neid järsku polegi. Kui te mõlemad tahate tegelikult, et suhe toimiks, peate ka ühiselt tegutsema.