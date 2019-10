Ulaka pesupoe perenaine soovitab: 3 seksikat mänguasja, mis võiks sul kindlasti magamistoas olemas olla

Eile tähistas Ulakas Kaunitar vägeva peoga nii poe kolimist kõrvalmajja suuremale pinnale kui ka pesupoe 8. sünnipäeva. Uurisime, millised on need seksikad asjad, mis igal naisel või paaril peaksid kodus olemas olema, et saabuv pime ja külm aeg muuta seksikaks ja naudingurohkeks.

Lelo Sona 2

FOTO: Tootja foto

Võimas helilainetel töötav vibraator toob nii võimsad naudingud, et kui oled kord seda juba proovinud, ei taha sa tagasi pöörduda. Lelu teise generatsiooni mudel on klientide soove arvesse võttes täiustatud. Sellel on 12 programmi, suurem huulik pakub veelgi sügavamaid naudinguid ning see on valmistatud ekstra pehmest silikoonist, mis on naha vastas väga mõnus.

FOTO: Tootja foto

Tenga Egg mõnumuna

Tenga Egg on mõnumuna, millega naine saab pakkuda oma kallimale ebamaist lingam massaaži. Tenga Egg võib paista väike, kuid oma superveniva materjaliga sobib ta kõikide suuruste ja mõõtudega. Mõnumunad on seestpoolt kaetud erineva tekstuuri ja mustritega, et stimuleerida meest kõige meeldivamal moel.

Pahanduste kast paaridele

Jõulud justkui iga päev! See karbike täis seksikaid üllatusi sobib siis, kui tahate ühe põhjaliku seikluse ette võtta.

FOTO: Tootja foto

Pahanduste kast on mõeldud paarile, kes on valmis koos oma partneriga avastama sügavamate naudingute saladused. Kastist leiate paaridevibraatori, silmasideme, sule, mõnumuna, massaažiõli, armurõnga, Ulaka Kaunitari tšekiraamatu, täringumängu, Kamasutra mängukaardid ja veel väikeseid põnevaid üllatusi.