Mehed räägivad: kas sa pead tõesti venitama nende sõnumitele vastamisega?

Kohtingumaailm on kohati üsna südametu, nii et pole ime, kui inimesed sisenevad sellesse teatava ettevaatuse ja kaitsetaktikaga. Üks nendest on tekstisõnumitele vastamisega venitamine. Miks me nii teeme?

Kliiniline psühholoog Joshua Klapow sõnul teeme nii, sest arvame, et kohe vastamisega paistame meeleheitlike ja klammerduvatena. «Ootamine näitab aga, et meil on ka muid tegevusi, mis on hetkel olulisemad kui silmarõõmule vastamine. See on paras mäng ja ega ei teagi kunagi, miks keegi meile vastamisega venitas, kui ta just ise ei ütle.»

Eriti tobe on, kui oled ise see, kes teise vastust ootab. Veel tobedam on, kui see inimene sulle tõsiselt meeldib. Mida kauem neil vastamisega läheb, seda rohkem on sul aega muretseda võimalike põhjuste üle (ning tihti alusetult), miks nad sinuga enam rääkida ei taha.

«Kõik sõltub mustritest ja asjaoludest. Mõtle, kas sellel isikul läheb alati pisut aega, et sulle vastata. Kas tema puhul on tavaline, et vastuse saamine võtab tunde või isegi päevi aega? Üldjuhul inimene, kellel läheb vastamiseks päevi, kas ei hooli sinu sõnumitest piisavalt, on lihtsalt sassis oma toimetustega või on tal lihtsalt liiga palju kohustusi,» sõnab Klapow.

Kuidas paistab see aga meeste poole pealt vaadatuna? Mõned järgnevad anonüümselt julged arvamuseavaldajad räägivad, mida nemad sellisest ootamisest arvavad.

«Kas nad ikka lugesid seda? Kas neil on kõik korras? Kas ma paistsin tüütu? Ma peaksin midagi muud tegema. Oot, kas mu telefon tegi häält? Ei. Okei. Kõik on okei. Oh! Kolm täppi! Ta trükib! Saada juba! Kirjutad mulle romaani või? Ah? Kuhu täpid kadusid? Pillasid telefoni maha või?»

Mõne inimese jaoks on kiire vastuse saamine väga oluline, eriti kui sa talle väga meeldid. See tekitab ka igasuguseid hirme, mis moodustavad paraja nõiaringi: ta ei taha paista meeleheitel, aga ta ei taha jätta ka muljet, et ta tahab sinult ainult seksi, AGA ta ei taha jätta ka muljet, et ta ei taha üldse sinuga koos aega veeta.

«Ma tavaliselt unustan ära, kuni mu telefoni signaal kostub.»

Nagu näha, pole kõigil selliseid muresid. Mõnes mõttes ka õige, sest inimestel üldjuhul on päriselt ka muid igapäevaseid tegevusi, mis oma aja ära nõuavad. Lisaks eelistavad mõned inimesed tekstisõnumite saatmisele näost näkku rääkimist.

«Mina arvan, et ta on siis kas hõivatud või ei taha liiga agar paista. Mul on üks sõber, kes arvab alati, et see tähendab, et tüdruk pole tast huvitatud. Mind isiklikult huvitab aga rohkem see, mida tüdruk ütleb, mitte millal ta seda teeb.»

Igaühel on oma ettekujutus normaalsest vastamisele kujutamise ajast. Hädaolukordi tuleb ka ette, aga mõnikord inimesed ei jõuagi vastata enne päeva või paari möödumist. Usalda oma sisetunnet - asi pole tingimata sinus, kui vastust kohe ei tule.

«Mulle ei meeldi sõnumeid pikalt edasi-tagasi veeretada. Kui plaane hakkame tegema, vastan kohe. Kui tüdruk mulle pidevalt sõnumeid saadab, ootan vastamisega meelega, et meil kõik teemad otsa ei saaks. Pealegi on mul muid asju ka ajada kui ainult telefonis passida.»

«Sõltuvalt tüdrukust otsin igast tema kirjutatud sõnast põhjust, miks tal vastamisega nii kaua läks.»

Tead ju ise ka, et väga nõme on aina oodata ja oodata, et teine vastaks. Kui tunned ka, et vastus venib juba liiga pikalt, võid proovida saata mehele midagi neutraalselt ja küsida näiteks, kas tal on kõik hästi.

«Ma ei mõtle kulunud ajale, ma lihtsalt tahan, et ta vastaks.»

«Ma vaatan hoolega, millal ta vastab, sest kui tal läheb ilma põhjuseta kaua aega, pole ta ilmselgelt huvitatud.»