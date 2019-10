Ettevaatust: märgid, mis vihjavad, et mees on voodis isekas

Seksuaalkoolitaja Dee Stacey leiab, et suhetes ja eriti seksis põhineb kõik võrdsel andmisel ja võtmisel. «Kui mees on voodis isekas, tähendab see seda, et talle lähevad korda ainult tema vajadused ja nauding. Mina ei raiskaks sellise inimese peale sekunditki aega,» leiab spetsialist.

Järgnev nimekiri aitab jälile saada, kas sinu partner on lihtsalt natuke liiga keskendunud oma rõõmudele või on ta sinu hoopis ära unustanud.

Teda huvitab ainult tema orgasm ja ei miski muu. See tähendab, et mehe jaoks on seks läbi siis, kui tema on oma orgasmi kätte saanud ja sina vaata ise, kuidas saad ja kas saad. Muidugi ei ole asi ainult orgasmi saavutamises - seks on ka ilma selleta nauditav. Oluline ongi aga tähele panna, kas meest üldse huvitab, mis voodis pärast tema orgasmi toimub.

Ta ei pinguta sinuga võrdselt. See ei tähenda, et ta peab sulle täpselt vastu tegema kõike, mida sina talle. Põhimõte on hoopis selles, et kui sina oled nõus tegema midagi, mis talle meeldib, siis tema peab sulle tegema midagi, mis sulle meeldib. Vajadused on väga erinevad ning voodielu on mõlemale hea vaid siis, kui partnerid arvestavad üksteise vajadustega võrdselt.

Ta ei arvesta sinu eripäradega. Võib juhtuda, et mehe eelmisele partnerile meeldis väga anaalseks, aga sina ei taha sellest ehk kuuldagi. Kui mees aga käib sulle peale või üritab oma eelneva kogemuse põhjal väita, et see meeldib kõigile naistele, siis see näitab, et ta ei suuda üldse individuaalsetele vajadustele mõelda, veel vähem neid täita.

Suuga teeb ta suure linna, käega ei kärbsepesagi. Üks asi on küsida sinu eelistuste ja vajaduste kohta, kuid hoopis teine asi on neid päriselt arvesse ka võta. Iseka mehe tunned ära sellest, et ta jätab oma pärimistega mulje, et on huvitatud sellest, kuidas sul hea oleks, kuid tegudeni jõudes taipad, et sama hästi oleks võinud see vestlus olemata olla. Suhtlemine ei tähenda ainult rääkimist, vaid ka kuulamist.

Ta ei tunne üldse huvi sinu eelistuste vastu. See on üks ilmselgemaid märke, et ta ei hooli sinu naudingust. Sa võid ju ka täiesti omaalgatuslikult neist rääkida, kuid talle oled sa ikkagi kõigest vahend omaenda naudingu saavutamiseks.

Ta ei taha õppida ega avastada. Seksis saab alati midagi uut teada või proovida, kuid sellest hoidumine on sünnilava isekale armastajale. Kui sinu partner pole huvitatud midagi uut õppima ega kohanema, siis tahab ta jääda oma väiksesse mulli, kus tema orgasm on alati tagatud. Sina vaata jätkuvalt ise, kuidas saad.